Решите уравнение:16,5-(t+3,4)=4,9 Помогите пожалуйста)))
Математика
Решите уравнение:16,5-(t+3,4)=4,9 Помогите пожалуйста)))
Ответ(ы):
Гость:
16,5 - (t+3.4) = 4.9 16.5 - t - 3.4 = 4.9 t=16.5 - 3.4 - 4.9 t=8.2 --- проверка 16,5 - (8,2+3,4) = 4,9 16,5 - 11,6 = 4,9 4,9 = 4,9
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