Не используя координатный луч, выдели целую часть у каждой из дробей 6/5 7/5 12/5 18/5 24/5
Математика
Не используя координатный луч, выдели целую часть у каждой из дробей 6/5 7/5 12/5 18/5 24/5
Ответ(ы):
Гость:
6/5=1 1/5 7/5=1 2/5 12/5= 2 2/5 18/5=3 3/5 24/5=4 4/5 я только написал ответ потому что я не знаю как это в вашей школе записывают
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