Почему DVD диск принимает больше оъема чем CD диск
Физика
Почему DVD диск принимает больше оъема чем CD диск
Ответ(ы):
Гость:
Потому, что на диске есть точки и линии, на DVD эти точки и линии меньше, чем на CD, а значит их помещается больше и информации запишется тоже больше
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