(2х+10) в квадрате=4(х+5) в квадрате Решите пожалуйста
Алгебра
(2х+10) в квадрате=4(х+5) в квадрате Решите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
(2x + 10)^2 = 4(x + 5)^2 4x^2 + 40x + 100 = 4( x^2 + 10x + 25) 4x^2 + 40x + 100 = 4x^2 + 40x + 100 4x^2 - 4x^2 + 40x- 40x + 100 - 100 = 0 0x = 0 - имеет бесконечное множество решений.
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