Какие из данных слов однозначные, а какие- многозначные? Айсберг, изморозь, ретивый, свирепый, шарада, коралловый, кроссворд, земля.

Русский язык
Какие из данных слов однозначные, а какие- многозначные? Айсберг, изморозь, ретивый, свирепый, шарада, коралловый, кроссворд, земля.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Многозначные: ретивый,земля. Однозначные: (все остальное)
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