Помогите пожалуйста срочно! Какую ткань нельзя обнаружить при изучении строения листа подсолнечника А) механическую Б) покровную В) основную Г) соединительную

Биология

Помогите пожалуйста срочно! Какую ткань нельзя обнаружить при изучении строения листа подсолнечника А) механическую Б) покровную В) основную Г) соединительную

Автор: Гость