Две работницы должны были обработать по 120 деталей за определенное время. Одна из ??их выполнила задание на 5 часов раньше, так как в час она обрабатывала на 2 детали больше другой. Сколько деталей в час обрабатывала каждая ра...

Алгебра
Две работницы должны были обработать по 120 деталей за определенное время. Одна из ??их выполнила задание на 5 часов раньше, так как в час она обрабатывала на 2 детали больше другой. Сколько деталей в час обрабатывала каждая работница? Нужно рещить задачу составив уравнение.
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