Две работницы должны были обработать по 120 деталей за определенное время. Одна из ??их выполнила задание на 5 часов раньше, так как в час она обрабатывала на 2 детали больше другой. Сколько деталей в час обрабатывала каждая ра...

Алгебра

Две работницы должны были обработать по 120 деталей за определенное время. Одна из ??их выполнила задание на 5 часов раньше, так как в час она обрабатывала на 2 детали больше другой. Сколько деталей в час обрабатывала каждая работница? Нужно рещить задачу составив уравнение.

Автор: Гость