200-x÷17=30 помогите пожалуйста
Математика
200-x÷17=30 помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
-х : 17 =30 - 200. - х : 17=170 х=170 умножить на 17 х=2890
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