У назара было 36 марок 2/3этих марок он поместил в альбом а 1/4 ост подарил другу сколько марок он падарил другу
Математика
У назара было 36 марок 2/3этих марок он поместил в альбом а 1/4 ост подарил другу сколько марок он падарил другу
Ответ(ы):
Гость:
36 : 3 * 2 = 24 (марки) - поместил в альбом. 36 - 24 = 12 (марок) - осталось. 12 : 4 = 3 (марки) - подарил другу. Ответ: 3 марки.
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