У назара было 36 марок 2/3этих марок он поместил в альбом а 1/4 ост подарил другу сколько марок он падарил другу

Математика

У назара было 36 марок 2/3этих марок он поместил в альбом а 1/4 ост подарил другу сколько марок он падарил другу

Автор: Гость