СРОЧНО Дан треугольник со сторонами 17, 18 и 19. Найдите радиусы вписанной в него и оп??санной около него окружностей. Ответ: 4√15/3 и 323√15/120.

Геометрия

СРОЧНО Дан треугольник со сторонами 17, 18 и 19. Найдите радиусы вписанной в него и оп??санной около него окружностей. Ответ: 4√15/3 и 323√15/120.

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