СРОЧНО Дан треугольник со сторонами 17, 18 и 19. Найдите радиусы вписанной в него и оп??санной около него окружностей. Ответ: 4√15/3 и 323√15/120.
Геометрия
СРОЧНО Дан треугольник со сторонами 17, 18 и 19. Найдите радиусы вписанной в него и оп??санной около него окружностей. Ответ: 4√15/3 и 323√15/120.
Ответ(ы):
Гость:
S=√27*10*9*8=36√15 S=pr, p=(17+18+19)/2=27, r=36√15/27=4√15 /3 S=(abc)/4R, R=(abc)/4S=(17*18*19)/4*36√15=323/8√15=323√15/120
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