Спиши текст, вставляя нужные буквы. эх,кабы радуга в я......ой лазур...... вдру...... ра..... цв...ла бе.... д... ждя и бе... бур.....! пра..... ик бы был для каждой стр... ны -мир бе..... в...йны, а не поле в....йны!
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Спиши текст, вставляя нужные буквы. эх,кабы радуга в я......ой лазур...... вдру...... ра..... цв...ла бе.... д... ждя и бе... бур.....! пра..... ик бы был для каждой стр... ны -мир бе..... в...йны, а не поле в....йны!
Ответ(ы):
Гость:
Эх,кабы радуга в ясной лазурной вдруг расцвела без дождя и без бури!праздник бы был для каждой страны-мир без войны,а не поле войны!
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