Он сказал что они сейчас поливают цветы. Он сказал я не делал уроки вчера. Он спр??сил ты любишь смотреть фильмы? Он спросил что вы обычно делаете по вечерам? Косвеную речь. Пожалуйста очень срочно нужно...
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Он сказал что они сейчас поливают цветы. Он сказал я не делал уроки вчера. Он спр??сил ты любишь смотреть фильмы? Он спросил что вы обычно делаете по вечерам? Косвеную речь. Пожалуйста очень срочно нужно...
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