Он сказал что они сейчас поливают цветы. Он сказал я не делал уроки вчера. Он спр??сил ты любишь смотреть фильмы? Он спросил что вы обычно делаете по вечерам? Косвеную речь. Пожалуйста очень срочно нужно...

Английский язык

Он сказал что они сейчас поливают цветы. Он сказал я не делал уроки вчера. Он спр??сил ты любишь смотреть фильмы? Он спросил что вы обычно делаете по вечерам? Косвеную речь. Пожалуйста очень срочно нужно...

Автор: Гость