Какие рассказы про любимое дело, любимую работу вы знаете?
Литература
Какие рассказы про любимое дело, любимую работу вы знаете?
Ответ(ы):
Гость:
В принципе можно произведение Левша( любил свое кузнечное дело) , потом (конечно детское но..) дядя степа -он ведь любил работу в милиции
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