Задание 1. У человека свободная мочка уха (А) доминирует над приросшей, а подбород??к с треугольной ямкой (В) – над гладким подбородком. У мужчины – приросшая мочка уха и подбородок с треугольной ямкой, а у женщины – свободная...

Биология

Задание 1. У человека свободная мочка уха (А) доминирует над приросшей, а подбород??к с треугольной ямкой (В) – над гладким подбородком. У мужчины – приросшая мочка уха и подбородок с треугольной ямкой, а у женщины – свободная мочка уха и гладкий подбородок. У них родился сын с приросшей мочкой уха и гладким подбородком. Какие еще дети (по данным признакам) могут быть в этой семье? Задание №2. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а наличие веснушек – над их отсутствием. Женщина с голубыми глазами и без веснушек выходит замуж за мужчину с карими глазами и веснушками. Известно, что мать мужчины была голубоглазой и у нее не было веснушек. Какова вероятность того, что их первый ребенок будет похож на отца? А на мать?

Автор: Гость