Задание 1. У человека свободная мочка уха (А) доминирует над приросшей, а подбород??к с треугольной ямкой (В) – над гладким подбородком. У мужчины – приросшая мочка уха и подбородок с треугольной ямкой, а у женщины – свободная...

Биология
Задание 1. У человека свободная мочка уха (А) доминирует над приросшей, а подбород??к с треугольной ямкой (В) – над гладким подбородком. У мужчины – приросшая мочка уха и подбородок с треугольной ямкой, а у женщины – свободная мочка уха и гладкий подбородок. У них родился сын с приросшей мочкой уха и гладким подбородком. Какие еще дети (по данным признакам) могут быть в этой семье? Задание №2. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а наличие веснушек – над их отсутствием. Женщина с голубыми глазами и без веснушек выходит замуж за мужчину с карими глазами и веснушками. Известно, что мать мужчины была голубоглазой и у нее не было веснушек. Какова вероятность того, что их первый ребенок будет похож на отца? А на мать?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. А- свободная мочка а - приросшая мочка В - подбородок с ямкой в - гладкий подбородок АаВв(мужчина приросшая мочка уха с ямкой на подбородке) х аавв(женщина со свободной мочкой уха и гладким подбородком) = А-вв(приросшая мочка уха гладкий подбородок), А-В-(приросшая мочка уха, подбородок с ямкой), ааВ-(свободная мочка. подбородок с ямкой), аавв(свободная мочка гладкий подбородок) (- означает, что на его месте может быть как доминантный, так и рецессивный ген. фенотип от этого не изменится) 2. А - карий цвет глаз а- голубой цвет глаз В - веснушки в - отсутствие веснушек аавв(женщина с голубыми глазами без веснушек) х АаВв(мужчина с карими глазами и с веснушками) = А-В-(карие глаза веснушки) А-вв(карие глаза без веснушек), ааВ-(голубые глаза веснушки) аавв(голубые глаза без веснушек). 25% что ребенок будет полностью похож на отца
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