Вычеслить периметр треугольника, сторона AB равна 5 см, сторона BC равна 5 см, сторона АС равна 8 см
Математика
Вычеслить периметр треугольника, сторона AB равна 5 см, сторона BC равна 5 см, сторона АС равна 8 см
Ответ(ы):
Гость:
5+5+8=18(см2). Ответ: S треугольника 18 см2
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