Заполни пропуски в равенствах. 4м2 31см2=...см2. 625cм2=6...25см2. 4870м=4...870м

Гость: Гость:

4 м² 31 см² = (4×10000) см² +31 см²= 40031 см² (т.к. 1 м ²= 100 см ×100 см= 10000 см²) 625 см² = 6 дм ² 25 см² ( т.к. 1 дм²= (10×10) см²= 100 см²) 4870 м = 4 км 870 м (т.к. 1 км = 1000 м)