Найдите значения выражения (12/3-3/8):22/5
Математика
Найдите значения выражения (12/3-3/8):22/5
Ответ(ы):
Гость:
(12/3-3/8):22/5=(96/24-9/24)*5/22=87/24*5/22=435/528=145/176
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