a(x+y)+2b(x+y) вынести за скобки общ. множитель и разложить на множители
Алгебра
a(x+y)+2b(x+y) вынести за скобки общ. множитель и разложить на множители
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+у)(а+2в) ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Гость:
[latex]a(x+y)+2b(x+y)=(a+2b)(x+y)[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Обществознание
Помогите пожалуйста отгадать кроссворд по окр.мир история:7.Так называют каждого человека,обладающего разумом,с его неповторимыми интересами,знания...
Биология
процесс окисления органических веществ до углекислого газа и воды с освобождением энергии происходит в а) хлоропластах б)митохондриях в)лизосомах г...