Б) (6^2+у^2)^2 раскройте скобки а) (а-3)^2
Алгебра
Б) (6^2+у^2)^2 раскройте скобки а) (а-3)^2
Ответ(ы):
Гость:
(6²+y²)²=(36+y²)²=1296+72y²+y⁴ (а-3)²=a²-6a+9
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