Б)помогите срочно очень

Алгебра
Б)помогите срочно очень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто 12 разложить на множители
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