Бабушка купила 200 грамм белой шерсти и 600 грамм синей шерсти,всего 8 одинаковых по массе мотков.Узнай массу одного мотка шерсти.Сколько она купила мотков белой шерсти и сколько синей?

Математика
Бабушка купила 200 грамм белой шерсти и 600 грамм синей шерсти,всего 8 одинаковых по массе мотков.Узнай массу одного мотка шерсти.Сколько она купила мотков белой шерсти и сколько синей?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200+600=800 грамм всего 800:8=100 грамм масса одного мотка 200:100=2 мотка белой 8-2=6 мотков синей
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