Бабушка купила 200 грамм белой шерсти и 600 грамм синей шерсти,всего 8 одинаковых по массе мотков.Узнай массу одного мотка шерсти.Сколько она купила мотков белой шерсти и сколько синей?

Математика

Бабушка купила 200 грамм белой шерсти и 600 грамм синей шерсти,всего 8 одинаковых по массе мотков.Узнай массу одного мотка шерсти.Сколько она купила мотков белой шерсти и сколько синей?

Автор: Гость