Бабушка шьет одеяло из квадратных лоскутков (8 квадратиков в ширину и 12-в длину). В ??аждой точке, где сходятся 4 квадратика, бабушка пришивает пуговицу. Сколько пуговиц ей понадобится?
Алгебра
Бабушка шьет одеяло из квадратных лоскутков (8 квадратиков в ширину и 12-в длину). В ??аждой точке, где сходятся 4 квадратика, бабушка пришивает пуговицу. Сколько пуговиц ей понадобится?
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Гость:
-По-моему 77. 7*11=77
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