Бабушка шьет одеяло из квадратных лоскутков (8 квадратиков в ширину и 12-в длину). В ??аждой точке, где сходятся 4 квадратика, бабушка пришивает пуговицу. Сколько пуговиц ей понадобится?

Алгебра

Бабушка шьет одеяло из квадратных лоскутков (8 квадратиков в ширину и 12-в длину). В ??аждой точке, где сходятся 4 квадратика, бабушка пришивает пуговицу. Сколько пуговиц ей понадобится?

Автор: Гость