Бабушка в первый день заготовила компот в 12 одинаковых банках, а во второй день в 18 таких же банках . на всю эту работу она затратила 5 часов , работая с одной и той же производительностью сколько часов бабушка консервировала...

Математика
Бабушка в первый день заготовила компот в 12 одинаковых банках, а во второй день в 18 таких же банках . на всю эту работу она затратила 5 часов , работая с одной и той же производительностью сколько часов бабушка консервировала компот в каждый из этих дней?
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1)18плюс12равно30 2)30:5равно6
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