Бабушка в первый день заготовила компот в 12 одинаковых банках, а во второй день в 18 таких же банках . на всю эту работу она затратила 5 часов , работая с одной и той же производительностью сколько часов бабушка консервировала...

Математика

Бабушка в первый день заготовила компот в 12 одинаковых банках, а во второй день в 18 таких же банках . на всю эту работу она затратила 5 часов , работая с одной и той же производительностью сколько часов бабушка консервировала компот в каждый из этих дней?

Автор: Гость