Бабушке вместе с внучкой Олей 63 года,а вместе с внучкой Машей 65 лет.Всем им вместе 73 года.Сколько лет каждой из них? __---_--__---__ решите с поеснением и решением

Математика

Бабушке вместе с внучкой Олей 63 года,а вместе с внучкой Машей 65 лет.Всем им вместе 73 года.Сколько лет каждой из них? __---_--__---__ решите с поеснением и решением

Автор: Гость