Бабушке вместе с внучкой Олей 63 года,а вместе с внучкой Машей 65 лет.Всем им вместе 73 года.Сколько лет каждой из них? __---_--__---__ решите с поеснением и решением
Математика
Бабушке вместе с внучкой Олей 63 года,а вместе с внучкой Машей 65 лет.Всем им вместе 73 года.Сколько лет каждой из них? __---_--__---__ решите с поеснением и решением
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