Бассейн наполняется водой за 6 часов, а опорожняется за 10 часов. В результате ошибки в бассейн одновременно наливалась и выливалась вода. За какое время таким образом наполнится бассейн?

Алгебра

Бассейн наполняется водой за 6 часов, а опорожняется за 10 часов. В результате ошибки в бассейн одновременно наливалась и выливалась вода. За какое время таким образом наполнится бассейн?

Автор: Гость