Бассейн наполняется водой за 6 часов, а опорожняется за 10 часов. В результате ошибки в бассейн одновременно наливалась и выливалась вода. За какое время таким образом наполнится бассейн?
Алгебра
Бассейн наполняется водой за 6 часов, а опорожняется за 10 часов. В результате ошибки в бассейн одновременно наливалась и выливалась вода. За какое время таким образом наполнится бассейн?
Ответ(ы):
Гость:
1/6 наливается за 1ч 1/10-выливается за 1ч 1/6-1/10=(5-3)/30=2/30=1/15-наполняется за 1ч 1:1/15=15 часов бассейн заполнится
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