Напишите коратко . Интересные факты о числах НУЖНО СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ?
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Напишите коратко . Интересные факты о числах НУЖНО СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ?
Ответ(ы):
Гость:
Число Пи – это самая известная и загадочная математическая константа, которая выражает соотношение окружности к диаметру круга.Его используют в мировой статистике, прогнозе погоды и других ситуациях, требующих большой вычислительной мощности.Оно никогда не повторяется и никогда не оканчивается, если его записать в виде десятичной дроби.Интересно, что известная пирамида Хеопса является воплощением числа Пи, так как соотношение ее высота с периметром основания дает число Пи.
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