Тәуелдік жалғау. жекеше, көпше түрі. -'Сазгер'- Помогите =) дам 10 баллов)
Қазақ тiлi
Тәуелдік жалғау. жекеше, көпше түрі. -'Сазгер'- Помогите =) дам 10 баллов)
Ответ(ы):
Гость:
1.Менің сазгерім 2.Сенің сазгерің Сіздің сазгеріңіз 3.Оның сазгері КӨпше 1.Біздің сазгерлеріміз 2.Сендердің сазгерлерің Сіздің сазгерлеріңіз 3.Олардың сазгерлері
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