Помогитеее пожалуйста! Вычислите, примененяя переместительное и сочетательное ??войство сложения 1) 8,01 + 9,08 +5,13 + 1,99 + 0,87+4,92 2) 6,091 +7,083 + 3,127 + 0,373 + 2,117 +0,209
Математика
Помогитеее пожалуйста! Вычислите, примененяя переместительное и сочетательное ??войство сложения 1) 8,01 + 9,08 +5,13 + 1,99 + 0,87+4,92 2) 6,091 +7,083 + 3,127 + 0,373 + 2,117 +0,209
Ответ(ы):
Гость:
1)(8,01+1,99)+(9,08+4,92)+(5,13+0,87)=10+14+6=24 2)Сам подумай:)
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