Помогите любое задание из :3,4,5 плиз срочно надо

Математика
Помогите любое задание из :3,4,5 плиз срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3)а)х=5/6    б)х=-0,2    в)х=-8,62    г)х=-1 1/2    д)х=-2,3 4)а)=7,69    б)=-40 5)=3b+12-23+4,6b=7,6b-11 7,6*(-0,3)-11=-13,28
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