Необходимо написать программу на С++ для сортировки каждой строки матрицы по возр??станию отрицательных значений методом быстрой сортировки. Вывести на экран неупорядоченную и упорядоченную матрицы.
Информатика
Необходимо написать программу на С++ для сортировки каждой строки матрицы по возр??станию отрицательных значений методом быстрой сортировки. Вывести на экран неупорядоченную и упорядоченную матрицы.
Ответ(ы):
Гость:
В общем я тут кое-что накидал, примерный принцип этой быстрой сортировки. Сам ей никогда не пользуюсь и вникать нет желания. Если доработать, то работать вполне должна. Русские буквы исказились, но там и так вроде понятно. Сначала размер, потом сама матрица, затем вывод неотсортированной и отсортированной
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