Необходимо написать программу на С++ для сортировки каждой строки матрицы по возр??станию отрицательных значений методом быстрой сортировки. Вывести на экран неупорядоченную и упорядоченную матрицы.

Информатика
Необходимо написать программу на С++ для сортировки каждой строки матрицы по возр??станию отрицательных значений методом быстрой сортировки. Вывести на экран неупорядоченную и упорядоченную матрицы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В общем я тут кое-что накидал, примерный принцип этой быстрой сортировки. Сам ей никогда не пользуюсь и вникать нет желания. Если доработать, то работать вполне должна. Русские буквы исказились, но там и так вроде понятно. Сначала размер, потом сама матрица, затем вывод неотсортированной и отсортированной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пример в столбик 700*86
Ответить
Русский язык
Фонетитеческий разбор слова поспеют .
Ответить
Математика
Машина расстояние,равное 300 км.,проехала за 5 ч.За сколько часов она проедет рассто??ние,равное 420 км.,если будет ехать с такой же скоростью?
Ответить
Қазақ тiлi
Реферат на тему тенге на казахском языке
Ответить
Математика
Вставь пропущенные число и знак действия 57-23=40. 72-45=61. 39+28=70. 65+19=44.
Ответить