Необходимо написать программу на С++ для сортировки каждой строки матрицы по возр??станию отрицательных значений методом быстрой сортировки. Вывести на экран неупорядоченную и упорядоченную матрицы.

Гость: Гость:

В общем я тут кое-что накидал, примерный принцип этой быстрой сортировки. Сам ей никогда не пользуюсь и вникать нет желания. Если доработать, то работать вполне должна. Русские буквы исказились, но там и так вроде понятно. Сначала размер, потом сама матрица, затем вывод неотсортированной и отсортированной