Мини сочинение на тему мое любимое время года

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Зима – это чудесная пора. С неба крупными хлопьями сыпется мягкий, пушистый снежок. Все улицы – в сугробах. Домики, деревья – все покрыто толстым слоем снега. Мне кажется, что только русская зима по-настоящему прекрасна. Она как будто бы сошла с праздничной открытки, нарисованной талантливым художником. Только русская зима может похвастаться не только своими холодами, но и своей сказочной красотой. Однако, я люблю зиму не только за ее прекрасную природу. Зимой мы можем кататься на лыжах, кататься на коньках, на санках. Все парки переполнены людьми. Очереди выстраиваются у касс на ледяные горки, на каток, на лыжную трассу. Зимой все становится сказочным. Я очень люблю гулять с друзьями, играть в снежки. Иногда мы строим снеговика, снежную бабу или дед мороза со снегурочкой. Только зима представляет нам столько разных занятий. Зимой не хочется сидеть дома, хочется гулять, резвиться, веселиться. Более того, зима – это главный праздник, Новый год! И взрослые, и дети с нетерпением ждут этого дня. Люди наряжают елку, зажигают огни, украшают дома, магазины, школы, парки. Все покупают друг другу подарки. Это - по-настоящему волшебное зимнее настроение! Вот поэтому я так сильно люблю зиму. Пусть это и холодное время года, но все-таки оно самое лучшее и прекрасное.