Сделайте обоснованное предположение о том в какой среде обитают грибы?

Биология
Сделайте обоснованное предположение о том в какой среде обитают грибы?
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Ответ(ы):
Гость:
Общая характеристика царства ГрибыХарактерные признакиПрикрепленный образ жизни, неограниченный рост, гетеротрофный способ питания, хитиновая клеточная оболочка, запасное вещество – гликоген, гетеротрофный способ питанияВывод: Грибы выделены в отдельное царство, т. к. имеют признаки растений и животныхСреда обитанияНаземно-воздушная, водная, почвеннаяМеста обитанияЛеса, болота, пустыни, снега и льды, пещеры, скалы, горы, деревья, деревянные постройкиВегетативное тело – мицелий, состоит из отдельных ниток – гифов Организация клеток Одно- и многоклеточные

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