Почему гвинейский пролив так назван???

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Персидский залив-- это залив между Ираном и Аравийским полуостровом. Соединён Ормузским проливом с Оманским заливом, Аравийским морем и Индийским океаном. По гидрологическому режиму является морем. Прибрежными странами Персидского залива являются Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран. А на территории современного Ирана, как известно, когда- то располагалась Персия...