Вся семья весь вечер трудилась над этой задачей. ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ПАДЕЖ СЛОВА ??ЕЧЕР.

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Вся семья весь вечер трудилась над этой задачей. ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ПАДЕЖ СЛОВА ??ЕЧЕР.
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Автор: Гость
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Гость:
ИменительИменительный падеж
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