В палатку привезли 69 кг винограда. Продали 8 ящиков по 10 кг винограда в каждом. Во с??олько раз больше винограда продали, чем осталось
Математика
В палатку привезли 69 кг винограда. Продали 8 ящиков по 10 кг винограда в каждом. Во с??олько раз больше винограда продали, чем осталось
Ответ(ы):
Гость:
8× 10= 80 продали 96 - 80= 16 осталось 80/ 16= 5 разница ответ :5 раза больше продали чем осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Мына сөздерге қосымша жалғап жазыңыздаршы,өтінееем!!! Чех, тарих, полюс, заряд, кі??ə, факт, бинокль, ансамбль, хирург.
Математика
Мастер собрал 9 телевизоров за 3 дня,а его ученик за это же время-3 телевизора.Каков?? общая производительность труда мастера и его ученика?
Литература