В палатку привезли 69 кг винограда. Продали 8 ящиков по 10 кг винограда в каждом. Во с??олько раз больше винограда продали, чем осталось

Математика
В палатку привезли 69 кг винограда. Продали 8 ящиков по 10 кг винограда в каждом. Во с??олько раз больше винограда продали, чем осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8× 10= 80 продали 96 - 80= 16 осталось 80/ 16= 5 разница ответ :5 раза больше продали чем осталось
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