В палатку привезли 69 кг винограда. Продали 8 ящиков по 10 кг винограда в каждом. Во с??олько раз больше винограда продали, чем осталось

Математика

В палатку привезли 69 кг винограда. Продали 8 ящиков по 10 кг винограда в каждом. Во с??олько раз больше винограда продали, чем осталось

Автор: Гость