Помогите!!!!! Какая тема и идея стихотворения Я.П.Полонского " По горам две хмурые тучи..." За ранее спасибо )))

Литература
Помогите!!!!! Какая тема и идея стихотворения Я.П.Полонского " По горам две хмурые тучи..." За ранее спасибо )))
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Гость:
Ема поиска счастья.. . ПОИСК Он ищет тишины, свободы и забавы, И любит он летать по счастливым местам. Его жилище там, Где царствуют веселья, смехи, Где игры и утехи, И где присутствуешь, Климена, только ты, - Там всё находит он в природе красоты. Ипполит Богданович 1773 Младенец нежный бог не ищет громкой славы; ПОИСК Понюханный Вася Ползет под кровать, А мы с Дарданеллой Уходим искать. " Алик Гиневский "У Голубой лагуны". Том 5A конец 60-х "Собаку решили ПОИСК Тебя я искала, искала - Ждала от вечерней поры: Завесила одр и постлала Египта двойные ковры, Посыпала ложе шафраном, Корицей посыпала пол - Войди и в веселье желанном Возляжем за трапезный стол. Лев Мей 1856 ПОДРАЖАНИЕ ВОСТОЧНЫМ(Н. И. Кролю) ПОИСК Боюсь я, то, чего искал, Чего желал, Сегодня он найдет. Ужасен в споре сын его, Опровергать, изобличать Неправдою умеет он. Всяких собеседников Переспорит трижды лживой болтовней, Но скоро, скоро взмолится Старик, чтоб онемел он. Аристофан. Перевод А. Пиотровского ОБЛАКА ПОИСК Не знаю я - кого, чего ищу, Не разберу, чем мысли тайно полны; Но что-то есть, о чем везде грущу, Но снов, но слез, но дум, желаний волны Текут, кипят в болезненной груди, И цели я не вижу впереди. Петр Вяземский 1831 ТОСКАВ. И. Бухариной ПОИСК А мне, дитя, что делать? Невозможно Сидеть на месте. Нет, пойду и я, 810 Насколько хватит сил, искать Аякса. Софокл. Перевод Ф. Ф. Зелинского АЯКС ПОИСК Вайна Пускай пойду, стеня, Дражайшего искать средь трупов убиенных Или скитаться с ним в пустынях отдаленных. Ампанани Ступай, куда тебя звезда твоя ведет; Да будет милая хранима небесами! Да проклят тот, кому желание придет Похитить поцелуй, уступленный с слезами! Иван Дмитриев 1810 МАДЕКАССКАЯ ПЛЕННИЦА ПОИСК Что еще-то искала душа? Одного среди тысяч нашел, Ни одной среди женщин не счел… Нет такой, что во всем хороша… Феано ЭККЛЕСИАСТ — декабрь 2002 годаГлава 7 ПОИСК Мы послушаем, поищем, Что и как поют в глуши; С каждым путником и нищим Погуторим от души.. . Аполлон Коринфский 1894 НА ЧУЖОМ ПИРУ поиск Сокровище искал я много лет и на земле, и на Святой горе. На все вопросы Мудрый мне ответил.. . Как жаль - слова похитил ветер. Алёна Алексеева Нечаемая встреча поиск Сокровище искал я много лет и на земле, и на Святой горе. На все вопросы Мудрый мне ответил.. . Как жаль - слова похитил ветер. Алёна Алексеева Нечаемая встреча ПОИСК Не знаю уж, откуда, но слыхала, Что Менелай отправился за ним. Еврипид. Перевод Иннокентия Анненского АНДРОМАХА ПОИСК Спенсер Младший Да. Если в Англии он, государь, То скоро будет здесь, не сомневаюсь. Кристофер Марло 1591 Перевод А. Радловой 1957 ЭДУАРД II Поиск Я кошку выставил за дверь, Сказал, что не впущу. Весь день ищу е
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