Помогите Пж)) Это вроде легко, но я сомневаюсь = ) Задание в том что, надо исправить ошибки в употреблении личных местоимений. Первое я сделала, вот само предложение: Боясь грозы, старушка спрятала голову под подушку и держала...
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Помогите Пж)) Это вроде легко, но я сомневаюсь = ) Задание в том что, надо исправить ошибки в употреблении личных местоимений. Первое я сделала, вот само предложение: Боясь грозы, старушка спрятала голову под подушку и держала ее до тех пор, пока она не кончилась. А правильно: Боясь грозы, старушка спрятала голову под подушку и держала ее там до тех пор, пока гроза не кончилась. То есть надо сделать предложения по смыслу....)) Предложения: 1) Учительница пришла в школу, она у нас новенькая. 2) Около его постоянно были люди. 3) Из института на судно пришло письмо. 4) Скоро оно снялось с якоря. 5) Народ рукоплескал: они приветствовали своего кумира. 6) У ней в жизни все было прекрасно.
Ответ(ы):
Гость:
1)Новая учительница пришла к нам в школу 2)Возле него постоянно были люди 3)На судно пришло письмо из института 4)- 5)Народ рукоплескал и приветствовал своего кумира 6)В её жизни все было прекрасно Чем смогла помогла))0)
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