С аэродрома в противоположных направлениях вылетели одновременно два самолета.Ч??рез 2 часа расстояние между ними стало равно 2250км. С какой скоростью летел второй самолет,если скорость первого была равна 650км/ч?
Математика
С аэродрома в противоположных направлениях вылетели одновременно два самолета.Ч??рез 2 часа расстояние между ними стало равно 2250км. С какой скоростью летел второй самолет,если скорость первого была равна 650км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
1) 2250:2=1125(км/ч) скорость удаления 2)1125-650=475(км/ч)
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