С аэродрома в противоположных направлениях вылетели одновременно два самолета.Ч??рез 2 часа расстояние между ними стало равно 2250км. С какой скоростью летел второй самолет,если скорость первого была равна 650км/ч?

Математика

С аэродрома в противоположных направлениях вылетели одновременно два самолета.Ч??рез 2 часа расстояние между ними стало равно 2250км. С какой скоростью летел второй самолет,если скорость первого была равна 650км/ч?

Автор: Гость