Окружающий мир чему учит экономика
Окружающий мир
Окружающий мир чему учит экономика
Ответ(ы):
Гость:
Экономика учит нас сберегать наши средства, правильно их распределять, в общем использовать для потребления своих благ(нужд).
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