Первый тракторист вставал 2/7 поля второй 3/7 поля. вместе они вспахали 10 га. какова площадь всего поля?

Математика

Первый тракторист вставал 2/7 поля второй 3/7 поля. вместе они вспахали 10 га. какова площадь всего поля?

Автор: Гость