Первый тракторист вставал 2/7 поля второй 3/7 поля. вместе они вспахали 10 га. какова площадь всего поля?
Математика
Первый тракторист вставал 2/7 поля второй 3/7 поля. вместе они вспахали 10 га. какова площадь всего поля?
Ответ(ы):
Гость:
Нужно 2/7 сложить 3/7 =5/7 5/7=10 га 10÷5=2 га - 1/7 и потом 2×7=14 га Ответ:площадь поля 14 га
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Необходимо написать программу на С++ для сортировки каждой строки матрицы по возр??станию отрицательных значений методом быстрой сортировки. Выве...
Математика
Русский язык
Математика
Машина расстояние,равное 300 км.,проехала за 5 ч.За сколько часов она проедет рассто??ние,равное 420 км.,если будет ехать с такой же скоростью?
Қазақ тiлi