номер 7 помогите срочняк умоляю чертить не надо

Математика
номер 7 помогите срочняк умоляю чертить не надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
975 : 65 = 15 15 * 75 = 1125 975 + 1125 = 2100 метров
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