Как - то летом я приехал к другу в гости . Он жил с дедушкой и помогал пасти овец . Од??ажды вечером мы сидели возле юрты и пили чай . Вдруг к нам подбежала собака. Она сильно хромала . Что с ней случилось ? Тут подошёл дедушка...
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Как - то летом я приехал к другу в гости . Он жил с дедушкой и помогал пасти овец . Од??ажды вечером мы сидели возле юрты и пили чай . Вдруг к нам подбежала собака. Она сильно хромала . Что с ней случилось ? Тут подошёл дедушка и рассказал нам удивительную историю...
Ответ(ы):
Гость:
он рассказал как решил поплавать и начал тонуть и собака спасла его ну что ни будь в этом роде
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