BC= 3 см, CD= корень 8 см Найти: AB,AC,AD,BD.

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Из прямоугольного теугольника ACD AD=корень из(AC^2-CD^20 AD=корень из(9-8)=1 CD=корень из(AD*BD) корень из 8=корень из (1*BD) BD=8 CB=корень из (BD*BA) BA=8+1=9 CB=корень из(8*9)=корень из 72