Срочно нужно.ПЖ)))))) Хотя я прочитал это...забейте не нужно нечего)

Математика
Срочно нужно.ПЖ)))))) Хотя я прочитал это...забейте не нужно нечего)
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Гость:
4 стрелок поедет на соревнования
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