Бегемот может съесть за день 60 кг травы, а слон-300 кг. Сколько тонн травы требуется ??егемоту и слону на 10 дней? Реши задачу разными способами. Подскажите пожалуйста решение!

Математика

Бегемот может съесть за день 60 кг травы, а слон-300 кг. Сколько тонн травы требуется ??егемоту и слону на 10 дней? Реши задачу разными способами. Подскажите пожалуйста решение!

Автор: Гость