Бегемот может съесть за день 60 кг травы, а слон-300 кг. Сколько тонн травы требуется ??егемоту и слону на 10 дней? Реши задачу разными способами. Подскажите пожалуйста решение!
Математика
Бегемот может съесть за день 60 кг травы, а слон-300 кг. Сколько тонн травы требуется ??егемоту и слону на 10 дней? Реши задачу разными способами. Подскажите пожалуйста решение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*10=600 30*10=300 300+600=900 кг травы 60+30=90 90*10=900кг травы понадобится на 10 дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык