Бегемот может съесть за день 60 кг травы, а слон-300 кг. Сколько тонн травы требуется ??егемоту и слону на 10 дней? Реши задачу разными способами. Подскажите пожалуйста решение!

Математика
Бегемот может съесть за день 60 кг травы, а слон-300 кг. Сколько тонн травы требуется ??егемоту и слону на 10 дней? Реши задачу разными способами. Подскажите пожалуйста решение!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*10=600 30*10=300 300+600=900 кг травы 60+30=90 90*10=900кг травы понадобится на 10 дней
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