Березовая роща захлебывалась от дождя. за приставка, не пойму дальше. 3й класс.

Русский язык
Березовая роща захлебывалась от дождя. за приставка, не пойму дальше. 3й класс.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За-приставка, хлеб-корень, ыва,л-суффикс, а окончание, постсфикс сь
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