Памагите сделать номер 100

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Памагите сделать номер 100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заруби себе на носу Сел в лужу Лежал сломя голову Днём со свечой не сыщешь Из мухи делать слона Нашла коса на траву
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