Вариант 1 умоляю помогите

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Платформа — крупный участок континентальной земной коры, характеризующийся относительно спокойным тектоническим режимом. Щит — это выход фундамента платформы, сложенного кристаллическими породами, на поверхность. ПЛИТА — глубоко опущенные складчато-метаморфические основания платформ с очень мощным (до 10-16 км) осадочным покровом. КРАЕВОЙ ПРОГИБ — предгорный прогиб, тектонический прогиб земной коры, образовавшийся в результате подъема гор на границе с платформой. Байкальская складчатость - длилась от 1200 до 500 млн. лет назад. Названа в честь озера Байкал, К байкальской складчатости также относится Енисейский кряж, Патомское нагорье, хребет Хамар-Дабан, часть территории Аравийского полуострова и Бразильского плоскогорья. Каледонская складчатость - 500-400 млн. лет назад. Названа в честь Каледонии на острове Великобритания, где и была впервые открыта. В эту складчатость сформировалась Великобритания, Ирландия, Скандинавия, Ньюфаундленд, Южный Китай, Восток Австралии. Мезозойская складчатость - 160-65 млн. лет назад. Соотносится с Мезозойской эрой, когда по Земле бродили динозавры. В этот период сформировались Кордильеры, Большая часть Дальнего Востока России кайнозойской складчатости - Анды(ю. Америка), альпы(европа) кавказкие горы(европа), (карпаты(Европа) срединный хребет(камчатка;Азия ), часть гималаев(азия) часть Кордильеры(с. америка)