Водород может вступать в химическую реакцию 1)фтор 2)азот 3) сера 4) железо
Химия
Водород может вступать в химическую реакцию 1)фтор 2)азот 3) сера 4) железо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос не корректен, так как водород реагирует со всеми перечисленными веществами. Но при обычных условиях ответ 1, со фтором.
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