Минусы и плюсы речного транспорта

Окружающий мир
Минусы и плюсы речного транспорта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак, недостатки морских грузоперевозок:По сравнению с остальными видами доставки товара, морские грузоперевозки обладают низкой скоростью доставки.Также они напрямую зависят от погодных условий и климата данной местности.К грузам, а, точнее, к крепежам и контейнерам предъявляются жесткие требования.Самый большой недостаток заключен в том, что для такого способа отправки грузов требуется сложная инфраструктура, а для создания этой инфраструктуры необходимы большие капиталовложения. Основные преимущества морских грузоперевозок: Небольшие капиталовложения для осуществления доставки груза.Большая пропускная способность.Межконтинентальные перевозки, развитие международной торговли.Из предыдущих пунктов следует еще одно преимущество: высокая рентабельность. Речные грузоперевозки отличаются от морских тем, что доставка грузов производится по рекам и водоемам, в которые они впадают. Соответственно, главными минусами речных грузоперевозок являются:Прямая зависимость от сезона, погоды, а также рельефа дна водоемов.Большое влияние оказывает техническая оснастка судна.

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